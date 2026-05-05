Ubican auto robado en Los Salazares; conductor no acreditó propiedad

El vehículo fue detectado sin placas y con luces apagadas en Camino Real a Zacatecas

Por Pulso Online

Mayo 05, 2026 07:55 a.m.
La Policía de la Capital recuperó un vehículo que contaba con reporte de robo vigente, luego de detectarlo circulando sin placas y con las luces apagadas en la colonia Los Salazares.

De acuerdo con la corporación municipal, la localización ocurrió en las calles Camino Real a Zacatecas y Eucalipto, donde agentes marcaron el alto al conductor de la unidad.

El hombre, de 49 años de edad, no pudo acreditar la propiedad del vehículo. Al consultar la base de datos, los oficiales confirmaron que la unidad tenía reporte de robo con violencia, registrado durante el pasado mes de abril en el bulevar Rocha Cordero.

Tras la revisión, el vehículo fue asegurado y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, junto con el conductor, para el deslinde de responsabilidades.

