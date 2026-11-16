Un muerto, en fatal accidente en Lomas del Tec

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Un hombre sin vida y dos lesionados más, además de cuantiosos daños materiales, es el saldo de un aparatoso accidente vial registrado la madrugada de este domingo en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en donde la aparente causa fue el no ceder el paso ante vía principal.

El percance tuvo lugar cerca de las cuatro de la mañana cuando, inicialmente, un automóvil Seat Cupra de color azul, circulaba por la calle Vega del Arroyo y al llegar a la avenida Tercer Mileno, el conductor no cedió el paso ante vía principal y realizó maniobra para cruzar esa arteria.

En esos momentos por esa avenida circulaba una camioneta BYD color negro, tipo pick up, cuyo conductor no pudo frenar a tiempo y así chocó de frente contra el costado izquierdo del automóvil, el cual ante el impacto fue proyectado por varios metros y chocó también contra una caja de registro de Telmex que se ubica en esa esquina.

Por su parte, la camioneta quedó trepada sobre el camellón central totalmente destrozada de la parte frontal, en donde también derribó una señalética metálica restrictiva de velocidad.

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A causa del accidente tanto el carro como la camioneta terminaron prácticamente en pérdida total, por desgracia el acompañante del auto, un hombre de 39 años de edad, murió en el lugar de los hechos a causa de las lesiones que presentó.

Asimismo, tanto el conductor del carro como el de la camioneta, resultaron con lesiones considerables y fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal de la Cruz Roja, quienes los llevaron a hospitales particulares en donde quedaron bajo custodia policial para que, una vez que estuvieran en condiciones, pudieran rendir su declaración ministerial y que se les definiera su situación legal conforme a derecho.

En forma extraoficial, se informó que el ahora occiso respondía al nombre de Ro Villalón de 39 años de edad, cuyo cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente y las unidades participantes fueron enviadas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales ante el Ministerio Público.