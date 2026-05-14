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Una persona prensada en choque sobre bulevar Españita

Un Chevrolet fue impactado por un Kia y proyectado contra un inmueble en la colonia Valle Dorado

Por Pulso Online

Mayo 14, 2026 09:11 a.m.
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Una persona prensada en choque sobre bulevar Españita

Una persona quedó prensada y otras más resultaron lesionadas durante un fuerte choque registrado la noche del miércoles en el bulevar Españita, a la altura de la colonia Valle Dorado.

El accidente ocurrió después de las 23:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet circulaba sobre la calle Brillante y, al incorporarse al bulevar, fue impactado por un vehículo Kia que transitaba con dirección a Salvador Nava.

Tras el golpe, el Chevrolet fue proyectado contra un inmueble, lo que provocó que una persona quedara atrapada dentro de la unidad.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas y apoyar en las labores de rescate.

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Los vehículos involucrados fueron retirados con grúas y quedaron bajo resguardo de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, que tomó conocimiento del accidente.

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