Venezolana desplazadora de tarjetas, buscada en NL

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Redacción

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Una mujer señalada por desplazamiento de tarjetas tanto en Nuevo León como en la capital potosina fue recientemente aprehendida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Se trata de Mónica "N", de nacionalidad venezolana, quien contaba con antecedentes por robo de plásticos bancarios en el estado vecino. Fue durante los últimos días que la mujer fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal y puesta a disposición de la Fiscalía potosina que, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, cumplimentó el mandato judicial.

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El aseguramiento se dio luego de presuntamente despojar de su tarjeta bancaria a una persona en la colonia Valle Dorado. Al momento de su puesta a disposición ante agentes del Ministerio Público, se verificó que contaba con una orden de aprehensión vigente en Nuevo León, por lo que se dio seguimiento a la solicitud de colaboración.

La orden judicial deriva de una investigación iniciada en Guadalupe, NL, por hechos similares, en los que dipuso más de 150 mil pesos de su víctima.