Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala
Peritos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el carril derecho para retirar vehículos
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Daños materiales fue el saldo de un choque de cuatro vehículos en carretera a Matehuala, en el tramo comprendido entre el puente de Acceso Norte y Valentín Amador, con dirección al distribuidor Benito Juárez.
El incidente se registró cerca de las 09:00 de la mañana de este miércoles. En el lugar se vieron involucrados, una camioneta Nissan de transporte de personal, un Chevrolet Spark, un vehículo Kia de color gris y un VW Beetle.
Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes aseguraron el carril derecho, habilitando los carriles izquierdo y central para el retiro de los vehículos.
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