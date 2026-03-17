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VIDEO | Dos personas prensadas tras fuerte choque en la Carretera 57

Accidente frente a "Las Mariposas" deja también a un lesionado proyectado; responsable habría huido

Por Redacción

Marzo 17, 2026 06:18 a.m.
A
VIDEO | Dos personas prensadas tras fuerte choque en la Carretera 57

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la Carretera 57, frente a la gasolinera conocida como "Las Mariposas", dejando como saldo preliminar a dos personas prensadas y una más que salió proyectada tras el impacto.

El percance generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para realizar labores de rescate y brindar atención a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del accidente abandonó el lugar y se habría internado en una pensión cercana, lo que provocó un operativo por parte de las autoridades.

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