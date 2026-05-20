logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 10:18 a.m.
A
Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

Un joven fue captado en video cuando intentaba cruzar de manera irresponsable un río crecido en motocicleta, en la comunidad de Las Adjuntas, perteneciente al municipio de Santa María del Río, luego de las recientes lluvias registradas en gran parte de San Luis Potosí.

En las imágenes se observa cómo el motociclista trata de atravesar el cauce pese a la fuerte corriente; sin embargo, la fuerza del agua terminó por arrastrarlo varios metros junto con la unidad.

De acuerdo con el reporte, el joven terminó atorado cerca de un árbol ubicado a un costado del río, evitando que fuera arrastrado aún más por la corriente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las lluvias recientes han provocado el incremento en niveles de ríos y arroyos en distintas regiones del estado, por lo que autoridades han reiterado el llamado a evitar cruzar cauces, pasos inundados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículos.

LEA TAMBIÉN

Choca motociclista contra puesto de tacos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una jovencita resultó con quemaduras de primer grado, luego de que su motocicleta se impactará con un cilindro de gas de un puesto de tacos y sufriera un flamazo sufriendo quemadura...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente
Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

SLP

Pulso Online

El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras

Versa choca contra poste en el Río Santiago
Versa choca contra poste en el Río Santiago

Versa choca contra poste en el Río Santiago

SLP

Pulso Online

El conductor resultó solo con golpes tras perder el control a la altura del puente Carlos Magno

Choque deja una persona lesionada en San Miguelito
Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

SLP

Pulso Online

El percance ocurrió en el cruce de Miguel Barragán e Independencia