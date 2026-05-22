VIDEO | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán

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Un salón de belleza ubicado en la colonia Nereo Rodríguez Barragán fue víctima de un robo durante la madrugada de este viernes, luego de que una persona ingresara al establecimiento y sustrajera diversas herramientas y productos de trabajo.

Roban salón de belleza en la colonia Nereo Rodríguez Barragán durante la madrugada



Entre lo robado se encuentran planchas, tenazas, una secadora y tratamientos capilares utilizados para el trabajo diario del negocio. Los hechos habrían ocurrido entre las 4:30 y 5:30 de la... pic.twitter.com/NChSTCvftv — Pulso Online (@pulso_mx) May 22, 2026

De acuerdo con la información difundida por familiares de la afectada, los hechos habrían ocurrido entre las 4:30 y 5:30 de la mañana.

Entre los objetos robados se encuentran una secadora rosa marca Shark, dos planchas Therapy, tenazas Babyliss y diversos tratamientos capilares.

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Los artículos sustraídos forman parte del equipo utilizado diariamente en el salón, por lo que el robo representa una afectación directa para las actividades del negocio.

Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades.