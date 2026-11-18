¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en contra de José "N", quien había sido detenido por la Guardia Civil Estatal con decenas de dosis de droga que presuntamente vendía en la zona.

El ahora imputado fue detenido por la GCE en la colonia San Vicente, en el municipio de Moctezuma, luego de que se detectó que llevaba entre sus pertenencias once envoltorios con hierba seca y verde, con características similares a la marihuana.

Asimismo, al imputado le fueron aseguradas 43 bolsas de plástico con una sustancia blanca y granulada, similar a la droga conocida como "cristal". Por este motivo, fue puesto a disposición de la Delegación Segunda de la FGE.

El agente del Ministerio Público encargado del caso presentó a José "N" ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, tras analizar los datos de prueba presentados durante la audiencia, dictó el auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.