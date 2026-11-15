Violento hombre golpeó a pariente hasta fracturarlo

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Un hombre que le provocó fracturas a su familiar, además destrozar un vehículo y balear la fachada de su víctima, fue detenido por elementos operativos de la Fiscalía General del Estado.

Se trata de Rey "N", señalado por su presunta intervención en el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el sujeto habría agredido a la víctima en junio de 2025, donde le causó diversas fracturas, además causó destrozos a un vehículo y disparó en contra de su fachada, causando daños a los vidrios. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integraron la carpeta de investigación y solicitaron el mandato respectivo.

En calles de la zona metropolitana, agentes investigadores realizaron la detención del señalado, quien recibió la lectura de sus derechos constitucionales, previo a ser puesto a disposición de la autoridad judicial respectiva.

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