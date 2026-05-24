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Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto

El vehículo fue abandonado tras impactar contra barras de contención metálicas.

Por Redacción

Mayo 24, 2026 09:42 a.m.
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Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto
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      Varias personas resultaron lesionadas durante un choque y volcadura registrado la madrugada de este domingo en la carretera que conduce al aeropuerto.

      El reporte se recibió después de las 04:00 de la mañana, cuando un automóvil circulaba sobre dicha vialidad. Al llegar al tramo comprendido entre la entrada al aeropuerto y la empresa Estafeta, el conductor perdió el control de la unidad.

      El vehículo se impactó contra las barras metálicas de contención y posteriormente terminó volcado sobre la carretera.

      Después del accidente, la unidad fue abandonada en el sitio.

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