Vuelca e incendia vehículo en Salvador Nava (fotos)

La Policía Vial de la capital informó que aplicó el cierre de carriles centrales en Salvador Nava Martínez, justo a la altura del asta Bandera Monumental por un accidente vial que causó el incendio de un vehículo.

El siniestro se presentó en dirección al poniente (Lomas), por lo que sólo hay circulación por el carril lateral. Al lugar arribó el H. Cuerpo de Bomberos para atender el incendio.

De manera preliminar se supo que el conductor perdió el control del vehículo por una falla mecánica que derivó en la volcadura e incendio de la camioneta. No hay heridos.

