Vuelcan auto en accidente cerca de Milpillas

Un automóvil Nissan tipo Versa terminó volcado, después de que su conductor se salió de la cinta asfáltica y chocó con un bloque de concreto en el Circuito Potosí.

El accidente fue a la altura de la colonia Piquito de Oro, cerca al panteón municipal en Milpillas, después de las 07:00 de la mañana.

Al sitio llegaron autoridades, quienes retiraron el vehículo para depositarlo en una pensión.

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