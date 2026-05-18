Vuelcan auto en accidente cerca de Milpillas
Conductor perdió el control y chocó contra un bloque de concreto
Un automóvil Nissan tipo Versa terminó volcado, después de que su conductor se salió de la cinta asfáltica y chocó con un bloque de concreto en el Circuito Potosí.
El accidente fue a la altura de la colonia Piquito de Oro, cerca al panteón municipal en Milpillas, después de las 07:00 de la mañana.
Al sitio llegaron autoridades, quienes retiraron el vehículo para depositarlo en una pensión.
Choque contra muro deja auto volcado en Circuito Potosí
El percance ocurrió a la altura del puente Peñasco; el conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado
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