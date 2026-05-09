10 de Mayo: Inician visitas a cementerios de Soledad

Desde este sábado comenzaron a llegar visitantes a los cementerios municipales de Soledad de Graciano Sánchez, en vísperas del Día de las Madres. Desde temprana hora, en el Panteón Número 1 "Nuestra Señora del Refugio" ya se observaba a familias realizando labores de limpieza en tumbas, mientras en otras lápidas comenzaban a colocarse flores.

Debido a que el 10 de mayo, junto con el 1 y 2 de noviembre, es una de las fechas con mayor afluencia en los camposantos, algunas personas optaron por adelantar la visita a sus familiares difuntos.

Hace unos días, la Dirección de Servicios Municipales informó que se reforzaron las labores de mantenimiento en los cementerios "El Señor de la Misericordia" y "Nuestra Señora del Refugio", donde se realizan trabajos integrales de deshierbe, poda de maleza, retiro de escombro, limpieza general y barrido de pasillos, además del acondicionamiento de áreas comunes para ofrecer espacios en mejores condiciones a las y los visitantes.

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El titular de la dependencia, Antonio Zamarripa Quintero, señaló que también se garantizará el suministro de agua para las personas que acudan a limpiar tumbas y capillas, mediante piletas abastecidas de manera permanente y un tinaco con capacidad de 20 mil litros instalado para brindar servicio continuo durante los días de mayor afluencia.