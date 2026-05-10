10 de mayo marcado por la búsqueda de hijos desaparecidos

Madres buscadoras de San Luis Potosí difundieron este 10 de mayo una serie de fotografías y mensajes para visibilizar la ausencia de familiares desaparecidos y las dificultades que enfrentan durante los procesos de búsqueda. A través de la consigna "No todas las madres tienen algo que celebrar", integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros compartieron imágenes de mujeres sosteniendo fichas de búsqueda y retratos de sus hijos e hijas desaparecidas.

La publicación reunió testimonios dirigidos a familiares ausentes, entre ellos el de Artemia Jiménez: "Felicidades mamá. No estoy contigo pero sé que algún día te encontraré... y tu 10 de mayo volverá a tener sentido". También fue difundido el mensaje de la madre de Perla Guadalupe Padrón Castillo: "Mis ojos no te ven, pero en mi corazón siempre estás. Mis 10 de mayo son de lucha y de protesta. Vuelve por favor...".

El colectivo señaló que las desapariciones han obligado a madres y familias a involucrarse directamente en labores de localización, recorridos en campo y seguimiento de carpetas de investigación ante la falta de resultados efectivos. Indicaron que muchas mujeres han sostenido procesos de búsqueda durante años en distintos municipios del estado y otras entidades del país.

Asimismo, expusieron que las madres buscadoras han tenido que capacitarse en temas relacionados con protocolos de búsqueda, genética forense y procedimientos ministeriales para continuar con la localización de sus familiares. En el pronunciamiento difundido señalaron que "muchas madres envejecieron esperando. Muchas hermanas crecieron entre fichas de búsqueda. Muchas familias aprendieron a vivir con una silla vacía en la mesa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Voz y Dignidad por los Nuestros reiteró que para una madre buscadora "el mejor regalo siempre será encontrar". Además, agradecieron a las familias que permitieron compartir sus testimonios y señalaron que las imágenes buscan sensibilizar a la población sobre el impacto de las desapariciones en las familias potosinas. "Que estas imágenes no solo se miren...que también nos incomoden, sensibilicen y nos hagan actuar".