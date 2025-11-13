750 permisos de pirotecnia en puerta: Protección Civil inicia capacitación

La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí inició las capacitaciones dirigidas a las personas que buscarán obtener un permiso para la venta de pirotecnia durante la temporada decembrina de 2025. Este proceso forma parte de las acciones preventivas que el Ayuntamiento realiza cada año con el propósito de garantizar la seguridad de la población y reducir el riesgo de accidentes por el manejo inadecuado de estos materiales.

El encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, informó que las capacitaciones se llevan a cabo en coordinación con la Dirección de Comercio, instancia responsable de otorgar las acreditaciones para la venta de fuegos artificiales. Protección Civil, por su parte, instruye a los comerciantes sobre medidas de seguridad, almacenamiento y protocolos de respuesta ante emergencias.

Polanco Acosta señaló que para este cierre de año se prevé una cifra similar a la registrada en 2024, cuando se otorgaron aproximadamente 750 permisos para la venta de pirotecnia en distintos puntos de la capital potosina. Subrayó que todas las personas interesadas en participar en esta actividad deberán acreditar la capacitación correspondiente antes de recibir la autorización municipal.

El funcionario destacó que durante la temporada pasada no se registraron accidentes graves vinculados al uso de pirotecnia en la ciudad, aunque sí se realizaron operativos conjuntos entre Comercio, Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se aseguraron entre 10 y 15 kilogramos de material explosivo no autorizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además del trabajo con los comerciantes, la dependencia municipal lanzó un programa anual de concientización en escuelas públicas y privadas, con el fin de sensibilizar a la niñez y juventud sobre los riesgos que implica el uso de estos productos. La meta, dijo, es fomentar una cultura de prevención que reduzca de manera progresiva el consumo y manipulación de fuegos artificiales.

Finalmente, Polanco Acosta reconoció que continúa el análisis sobre una posible regulación más estricta o incluso la prohibición de la venta de pirotecnia en la capital, tema que se discute en mesas de trabajo encabezadas por la regidora Maritza Llerida. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión deberá considerar también el impacto económico y socialpara los comerciantes que dependen de esta actividad tradicional.