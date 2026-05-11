86% de desaparecidos en SLP son de 2010 a 2020: Gallardo

Aunque justificó que el estado carece de cifras oficiales de personas desaparecidas por duplicidad de fichas de búsqueda, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que el 86 por ciento de los casos atendidos por los colectivos y madres buscadoras, datan de entre el 2010 y el 2020.

Gallardo Cardona sobre cifras y financiamiento para búsqueda

Dijo que frente a este tipo de investigaciones, las autoridades deben realizar excavaciones a mayor profundidad y ejecutar operativos de búsqueda en vida de todos los familiares sin ubicación.

Contrario a las críticas de las mamás que reclaman falta de apoyo gubernamental, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno del Estado tiene garantizado el financiamiento para tales tareas y actividades de

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"Sí se tiene que destinar más presupuesto para atender ese 86 por ciento que está del 2010 al 2020", enfatizó Gallardo Cardona.

Depuración de cifras y resultados en San Luis

Refirió que después de la depuración de cifras con el gobierno federal, se recortó alrededor del 90 por ciento de personas desaparecidas en San Luis y solo quedaron los de larga data.

Asumió que la administración actual, es la gestión estatal que mayor inversión ha realizado para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.

"De hecho lo que acabes de decir, es cierto. El 86 por ciento de los casos que tenemos en las madres buscadoras, son del 2010 al 2020 y viceversa. Es donde tenemos el.86 por ciento de los casos", concluyó.