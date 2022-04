A medias, respuesta al SNTE

Tras revisar los puntos del pliego petitorio que entregó la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), su titular Juan Carlos Torres Cedillo, informó que ya se han atendido más de la mitad, pero que el resto de las peticiones no se pueden resolver en el corto plazo por falta de recursos, lo cuales serán programados para su resolución el resto del año escolar en curso y natural.

En entrevista, el funcionario estatal agregó que la manifestación como la del pasado martes 29 de marzo, aunque fue realizada "con mucha cordura" no fue necesaria, ya que la dependencia que dirige ha actuado con toda la disposición de atender sus exigencias, no obstante, reconoció que encontró "anarquía" en algunos departamentos de la SEGE que obstaculizaron el avance de los trámites.

Torres Cedillo explicó que luego de realizar algunos cambios de personal, se comenzaron a agilizar los trámites, y que de enero a la fecha se han solucionado 3 mil 500 procesos, pero ahora falta que el Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) libere los recursos, lo cual podría ocurrir el 15 o hasta el 30 de abril, en este sentido, destacar que algunos de estos docentes firmaron su contrato desde octubre de 2021.

El funcionario estatal admitió que el "hecho de no pagarles, quiere decir que no tenemos maestros en las escuelas y eso es lo más grave", situación que le ha pedido solucionar el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, pues aseveró que "cada que él sale a sus giras, los padres de familia le preguntan por qué no hay maestros en las escuelas, entonces es muy importante agilizar los procesos".

Finalmente, Torres Cedillo les recordó a las y los maestros que tienen una gran responsabilidad con sus grupos de clase para resarcir 23 meses de clases que se llevaron a cabo a distancia, debido a la pandemia de Covid-19.