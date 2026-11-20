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La Policía Municipal de San Luis Capital, bajo el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, obtuvo el Premio Webber Seavey 2026 a la Excelencia en la Aplicación de la Ley, otorgado por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), en el marco de su conferencia internacional celebrada en Orlando, Florida, Estados Unidos.

El reconocimiento distingue un modelo innovador de seguridad pública que integra policía, justicia cívica y servicios sociales, y coincide con una mejora de 9.9 puntos porcentuales en la percepción de seguridad, de acuerdo con la ENSU del INEGI.

El Alcalde Enrique Galindo destacó que se trata del reconocimiento más importante que ha recibido su administración y subrayó la dimensión histórica del galardón: entre 17 mil solicitudes de todo el mundo, San Luis Capital consiguió esta distinción, que nunca antes había obtenido un municipio de México ni de América Latina.

"Es un orgullo para San Luis Capital. Este es el premio más importante que ha ganado nuestra administración, es en materia de seguridad y demuestra que desde una ciudad mexicana podemos construir un modelo policial que sea reconocido y sirva de ejemplo para otros municipios de San Luis Potosí, de México y el mundo", expresó.

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El premio reconoce una transformación en la manera de atender la seguridad pública: en lugar de limitarse a responder ante las infracciones y los delitos, el modelo municipal utiliza información, análisis de riesgos y coordinación institucional para prevenir la reincidencia y atender sus causas.

En dos años, esta estrategia consiguió reducir 60% la reincidencia por infracciones cívicas, además de contribuir a la disminución de delitos y conductas violentas, con resultados

medibles en la seguridad y el bienestar comunitario.