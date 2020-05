"A tirabuzón", información que nos dio Nava sobre el "Hoy no circula", dice regidor

"No tenemos mayor información, sólo lo que le estábamos sacando a tirabuzón al alcalde", señaló el regidor Christian Iván Azuara Azuara al ser cuestionado respecto al programa Hoy No Circula que de acuerdo con un documento interno, se propone implementar en la capital potosina a partir del lunes 4 de mayo.

El regidor señaló que existen muchas dudas respecto al programa, sin embargo insistió en que durante la reunión el alcalde señaló que la decisión de aplicar este tipo de acciones no debe pasar por comisiones ni por el Cabildo de la Capital.

"Y lo que nos deja como conclusión es que sí se lleva a cabo este mecanismo pero no sabemos cuándo, dónde ni porqué se filtró la información", señaló.

Explicó que durante la reunión de trabajo que se llevó a cabo al término de la sesión, no se dio más información del tema a los regidores, por lo que lamentó que no se les haya tomado en cuenta.

"Esperemos que esto en verdad sirva, creo que debimos haber realizado una campaña de concientizacion previo a esta aprobación", señaló.

El regidor señaló que durante la reunión se cuestionó al alcalde respecto a si la decisión de implementar un programa Hoy No Circula debería de pasar por comisiones y por el propio Cabildo, a lo que el alcalde les respondió que no, por ello el edil declaró: "esperemos que no haya responsabilidades, y como él está facultado y es el único, las consecuencias vendrán directamente hacia él, esperemos que no", concluyó.