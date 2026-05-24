Abren mezquita islámica en Las Lomas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque representa una minoría dentro del panorama religioso de San Luis Potosí, el Islam tiene presencia registrada en la entidad con al menos 92 personas que profesan esta religión, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Islam en San Luis Potosí: comunidad y mezquita Darus Salam

En medio de este contexto, la presencia de una mezquita en la zona poniente de la capital potosina ha llamado la atención entre habitantes de Lomas Segunda Sección. Se trata de Darus Salam SLP, un espacio de oración y reunión para la comunidad musulmana local ubicado sobre avenida Sierra Leona.

En sus redes sociales, el recinto comparte horarios de oración, actividades religiosas y mensajes dirigidos a su comunidad en árabe, inglés y español. Vecinos de la zona señalaron que desconocían la existencia de una comunidad organizada en la ciudad, debido a que las expresiones religiosas más visibles en la capital continúan siendo las católicas y cristianas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cifras y distribución del Islam en San Luis Potosí

Hasta el momento no se han reportado públicamente conflictos vecinales relacionados con la operación del lugar, aunque la presencia de la mezquita ha despertado curiosidad entre habitantes del sector por tratarse de una religión poco común en la entidad.

Las cifras señalan que en todo el país existen 7 mil 688 personas de tres años y más que forman parte de la religión islámica, mientras que en territorio potosino el registro alcanza las 92 personas.

La mayor concentración se ubica en el municipio de San Luis Potosí, con 64 personas registradas. Le sigue Soledad de Graciano Sánchez con 18 registros. También aparecen casos aislados en otros municipios del estado: cuatro en Ciudad Valles y uno respectivamente en Moctezuma, Cedral, Matehuala, Rioverde, Cárdenas y El Naranjo.

LEA TAMBIÉN Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo La resurrección de Jesucristo es la festividad más importante para cristianos.

El contraste es amplio frente a la religión predominante en la entidad. Según el Inegi, el 85 por ciento de la población potosina de más de tres años practica la religión católica. De los 2 millones 687 mil 679 habitantes registrados en ese rango de edad, un total de 2 millones 303 mil 287 personas se identifican como católicas.