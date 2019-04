Activistas exigen en la Fiscalía avances en las investigaciones contra exdiputados

Guadalupe González, vocero, acompañado del activista y asesor del diputado Pedro Carrizales, David Reyes Medrano y otros compañeros de la misma asociación civil, lamentó que las carpetas de investigación relacionadas se encuentren prácticamente "en la congeladora" y advirtió que de no haber pronta respuesta, el 22 de mayo solicitará juicio político en contra del fiscal Federico Arturo Garza Herrera.

"La ciudadanía está harta de que las autoridades se echen la pelotita unas a otras y nunca pase nada; no hay castigo para quienes incurren en actos de corrupción respecto al erario", expresó el activista y añadió que es precisamente el ambiente de impunidad lo que ha permitido que se multipliquen los casos de funcionarios deshonestos, citando uno de los más recientes, el de la empresa Axioma Kusuri.

Respecto a la postura del Partido Acción Nacional (PAN) y sus congresistas locales de no otorgar el perdón al ex diputado Mariano Niño Martínez y otros posibles implicados, Lupillo González dijo no poder dar un voto de confianza a la bancada panista y en especial a la diputada Sonia Mendoza Díaz, expresando que, en este caso, la premisa será "hasta ver, creer".

Integrantes de la organización Ciudadanos Observando acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir avances específicos en la investigación de los casos de presunto desvío de recursos del erario a manos de diputados de la pasada Legislatura estatal.