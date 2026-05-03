Acuerdan colectivos reforzar area de Bienestar Animal

Luego de la entrega de un oficio dirigido al Ayuntamiento de la capital en el que el colectivo Amigos de Corazón México denunció fallas en la atención del área de Bienestar Animal y exigió 16 acciones urgentes entre ellas la destitución del encargado, reactivación de servicios y transparencia en recursos, rescatistas y organizaciones informaron avances tras una reunión con autoridades municipales.

De acuerdo con el informe difundido por los colectivos, el encuentro se realizó con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Uno de los puntos centrales la destitución del encargado Sergio Orozco no fue concedido. Según lo informado, permanecerá en el área, aunque sin claridad en sus funciones, mientras que la atención de reportes será asumida por otros mandos.

En contraste, sí hubo avances en la atención ciudadana pues se acordó que todas las denuncias y reportes relacionados con maltrato animal serán atendidos directamente a través del número 4441440120, el cual operará como canal principal para la ciudadanía.

En materia operativa, se informó que el área contará con cuatro unidades asignadas, la incorporación de un médico veterinario adicional, sumando dos en total y el respaldo de patrullas distribuidas en 26 cuadrantes con cobertura permanente. También se autorizó una camioneta equipada para traslados, actualmente en proceso de incorporación.

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Respecto a la situación en el Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA), se reportó un total de 85 animales bajo resguardo, y se planteó la creación de un comité ciudadano con respaldo legal para supervisar su funcionamiento.

Entre los acuerdos, destaca la reactivación inmediata de campañas de esterilización y vacunación antirrábica, así como la garantía en la recolección y cremación digna de animales fallecidos en la vía pública. Además, se autorizó la realización de eventos de adopción mensuales organizados por colectivos, con el primero programado para el 24 de mayo en el Parque de Morales.

Otros compromisos incluyen la realización de reuniones mensuales de seguimiento, la coordinación directa entre autoridades y rescatistas, y la intervención de la policía como primer respondiente en casos de maltrato animal en flagrancia.

Los colectivos señalaron que, si bien la reunión se desarrolló en buenos términos, mantendrán la exigencia de resultados, transparencia y acciones efectivas. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier caso de maltrato animal con ubicación precisa, al considerar que la participación social será clave para garantizar la atención de los casos.