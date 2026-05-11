Acuerdan con municipios del Altiplano aumentar policías
Gallardo se reunió con alcaldes de la región para pedir que cumplan con el acuerdo
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunió con alcaldes del Altiplano para acordar el incremento de 25 por ciento en el número de elementos de las policías municipales, conforme a la disposición del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Durante el encuentro, el mandatario estatal también recordó que los 59 municipios deberán destinar el 20 por ciento de los recursos del Fortamun 2026 a seguridad pública, principalmente en equipamiento, capacitación y mejora operativa de las corporaciones locales.
Gallardo Cardona señaló que la seguridad debe mantenerse como una prioridad para los ayuntamientos, por lo que pidió reforzar la coordinación con el Gobierno del Estado y las corporaciones estatales.
Además, solicitó a los alcaldes fortalecer los mecanismos de supervisión interna en las direcciones municipales de seguridad pública, así como mantener un mejor control de confianza sobre directores y mandos operativos.
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De acuerdo con el Gobierno estatal, el objetivo es contar con corporaciones municipales mejor preparadas, equipadas y con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad en la región.
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