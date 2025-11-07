Acumula bienes líder del Monte de Piedad

Una investigación publicada por el medio Xpectro FM, titulada “El Cártel Inmobiliario del Clan Zayún”, reveló que el secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, ha acumulado una fortuna inmobiliaria superior a los 300 millones de pesos, principalmente en San Luis Potosí y Quintana Roo.

El dirigente sindical se encuentra actualmente en medio de una huelga nacional del Monte de Piedad, que mantiene paralizadas más de 300 sucursales en el país y afecta la operación de créditos prendarios, de acuerdo con información publicada por El Universal. La propia institución ha atribuido el paro a un conflicto interno en la dirigencia que encabeza Zayún González.

De acuerdo con el reportaje firmado por el periodista Víctor Hugo Arteaga, las propiedades fueron adquiridas a lo largo de más de dos décadas, muchas de ellas pagadas en efectivo y registradas con valores inferiores a su precio comercial real, lo que —según el medio— podría implicar simulación de compraventas.

La investigación señala que San Luis Potosí concentra una parte importante del patrimonio de Zayún González. Entre las propiedades detectadas figuran: una casa en el Club de Golf Campestre, adquirida en 2012 por 2.6 millones de pesos declarados, aunque su valor estaría entre 17 y 49 millones de pesos. Un inmueble en el Fraccionamiento Matamoros, comprado en 2013 por 560 mil pesos, pagado de contado. Una propiedad en Villas del Pedregal, adquirida ese mismo año por 960 mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hay dos lotes en Villa Magna, comprados este año por 1.8 millones de pesos, cuando su valor de mercado superaría los 5 millones.

El medio documenta además la compra de otra residencia en el Campestre, valuada entre 40 y 60 millones de pesos y una finca de descanso en el Fraccionamiento San Miguel de la Colina, con alberca, muros reforzados y cámaras de vigilancia. Los terrenos de esa propiedad fueron adquiridos entre 2003 y 2009 por 215 mil pesos declarados.