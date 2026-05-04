Acusa SNTE descuentos como represalia sindical

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado acudió a Rioverde a descontar sueldo a trabajadores que estaban comisionados a una actividad sindical, acto que es constitutivo de una represalia por su trabajo como sindicalizados, más que de una medida por alguna irregularidad que se hubiera presentado, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Denuncia de represalia contra sindicalizados en Rioverde

"En uno de esos arranques del secretario tuvimos una actividad sindical en Rioverde y les mandó descontar su sueldo a los trabajadores que asistieron a la reunión, algo que es inédito y que no se relaciona con alguna falta o incumplimiento de quienes estuvieron presentes".

Añadió que los afectados son trabajadores de la escuela secundaria Benito Juárez de ese municipio de la Zona Media, pero en esa decisión, sufría un descuento incluso quienes no daban motivo para recibir un reclamo del funcionario estatal. Consideró que lo sucedido es una especie de represalia para los trabajadores de la educación que desarrollan actividades sindicales.

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Relación institucional y reclamos por descuentos

Agregó que ha mantenido una relación institucional y de respeto con la SEGE, "respetando las actividades que tienen aunque a veces no sean las correctas, pero al secretario le da mucho celo que los maestros participen en sus labores sindicales".

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Dijo que todos los docentes que asistieron a la actividad sindical realizaron sus trámites respectivos para no caer en causal de incumplimiento, pero aún así hay un descuento de un dinero que no se les ha reintegrado.