Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio
El regreso a las aulas está programado para el 17 de agosto
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona adelantó la fecha en que los alumnos de educación básica en la entidad saldrán de vacaciones.
"Les quiero compartir que el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio y el regreso a clases para el ciclo 2026-2027 será el 17 de agosto", señaló en sus redes sociales.
"Les informo que tendremos 8 semanas de vacaciones (sic), campings de verano para que nuestras niñas, niños y jóvenes disfruten actividades recreativas, deportivas y de convivencia en espacios seguros", escribió el gobernador.
Con ello, no habría necesidad de modificar horarios en los planteles por altas temperaturas y por los partidos del Mundial 2026.
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