logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio

El regreso a las aulas está programado para el 17 de agosto

Por Pulso Online

Mayo 07, 2026 02:50 p.m.
A
Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona adelantó la fecha en que los alumnos de educación básica en la entidad saldrán de vacaciones.

"Les quiero compartir que el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio y el regreso a clases para el ciclo 2026-2027 será el 17 de agosto", señaló en sus redes sociales.

"Les informo que tendremos 8 semanas de vacaciones (sic), campings de verano para que nuestras niñas, niños y jóvenes disfruten actividades recreativas, deportivas y de convivencia en espacios seguros", escribió el gobernador.

Con ello, no habría necesidad de modificar horarios en los planteles por altas temperaturas y por los partidos del Mundial 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Modificaría SEP calendario 2026 en varios estados

Considera ajustes ante solicitudes de varias entidades por el calor extremo y los juegos del Mundial

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio
Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio

Adelanta Gallardo que fin de ciclo escolar será el 5 de junio

SLP

Pulso Online

El regreso a las aulas está programado para el 17 de agosto

Harán clase masiva de matemáticas en SLP
Harán clase masiva de matemáticas en SLP

Harán clase masiva de matemáticas en SLP

SLP

Redacción

Más de mil estudiantes de secundaria participarán este viernes en una jornada nacional realizada en el Auditorio Miguel Barragán

Nueva sede administrativa de Soledad operará a partir del miércoles
Nueva sede administrativa de Soledad operará a partir del miércoles

Nueva sede administrativa de Soledad operará a partir del miércoles

SLP

Redacción

Las nuevas oficinas están ubicadas en la Avenida San Pedro

STJE implementa traductores en lenguas indígenas
STJE implementa traductores en lenguas indígenas

STJE implementa traductores en lenguas indígenas

SLP

Rubén Pacheco

La digitalización de procesos judiciales enfrenta retos por falta de internet en municipios de la Huasteca