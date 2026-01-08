Admite la Sedarh crisis en el campo de San Luis Potosí

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) reconoció que el campo potosino enfrenta un escenario adverso marcado por bajos precios de granos, afectaciones por sequía y la falta de apoyos federales canalizados a los gobiernos estatales, situación que ha generado inconformidad entre productores y manifestaciones en distintas regiones.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, explicó que el gobierno federal dejó de firmar convenios con el estado para la entrega de recursos al sector agrícola, esquema que anteriormente permitía bajar apoyos de manera coordinada. Actualmente, señaló, la Federación optó por entregar directamente los insumos a los productores, sin intervención del gobierno estatal, decisión sobre la cual el gobierno estatal no tiene control.

El secretario advirtió que “el rezago no se limita a una región específica, sino que se presenta en todo el estado y a nivel nacional”.

Respecto a las acciones para este año, el entrevistado detalló que la Sedarh mantiene convenios con los ayuntamientos para definir apoyos según las necesidades de cada región. Señaló que los 59 municipios han sido convocados y que las principales solicitudes se concentran en tractores, implementos agrícolas y equipamiento, mientras que en zonas como el Altiplano, en años recientes, la demanda se enfocó en pipas de agua por la escasez del recurso.

Finalmente, Díaz Salinas indicó que, en caso de nuevas manifestaciones del sector agrícola, el gobierno estatal mantendrá una política de atención directa a los productores, como ocurrió anteriormente con reclamos relacionados con el suministro de energía eléctrica, el precio del maíz y las concesiones de agua, temas que, reconoció, siguen representando un pendiente para el campo de la entidad.