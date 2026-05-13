Afectados por grafiti, 75 puntos de zona centro

El Ayuntamiento de San Luis Potosí detectó al menos 75 grafitis en distintos puntos del Centro Histórico, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario detalló que en el primer perímetro del centro de la ciudad se contabilizaron 33 pintas, mientras que en la zona de Carranza y Uresti se identificaron otras 42, por lo que estos puntos serán parte de las próximas acciones de limpieza y recuperación urbana.

Azuara reconoció que la presencia de grafiti en el Centro Histórico es menor en comparación con las periferias de la capital, donde aseguró que se concentra la mayor parte de las pintas; sin embargo, indicó que se instruyó ampliar la estrategia también al primer cuadro de la ciudad.

El director de Servicios Municipales adelantó que el gobierno municipal sostendrá reuniones con jóvenes artistas urbanos y muralistas para intentar llegar a acuerdos sobre los espacios donde sí podrán realizar intervenciones.

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Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento mantiene dos convocatorias de arte urbano: "Color Zaragoza", enfocada en cortinas metálicas de negocios, y otra relacionada con actividades del Mundial 2026.

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Según las cifras dadas a conocer por el funcionario, actualmente se han intervenido más de 120 cortinas en el Centro Histórico y alrededor de 50 espacios públicos. En el corredor Zaragoza todavía se busca sumar entre 70 y 80 cortinas más, aunque por ahora únicamente ocho negocios han mostrado interés en integrarse al proyecto.

Azuara insistió en que la postura municipal no será endurecer sanciones, sino buscar regulación y acuerdos con los jóvenes para evitar daños en monumentos y edificios históricos.