Afirman baja de accidentes con transporte de personal
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Aunque no especificó la disminución porcentual generada en lo que va del año, Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), afirmó que los accidentes donde se vieron inmiscuidos camiones de transporte de personal, decrecieron en comparación con el 2025.
La funcionaria contextualizó que el año pasado se documentaron alrededor de dos siniestros viales por semana bajo esta modalidad de traslado, es decir, una estadística anual de 104 accidentes.
En entrevista, justificó que la Secretaría no pudo establecer el motivo de los percances, debido a la falta de registro formal de las empresas de transporte de personal, previsto en la Ley de Transporte Público del Estado.
La secretaria Martínez Acosta reconoció que los prestadores de servicio aprovechan los vacíos de la legislación, consistente en tener el trámite de placas del transporte público federal, sin embargo, la regulación de la modalidad de prestación de servicio de traslado de trabajadores, le corresponde al estado.
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