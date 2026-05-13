Afronta SLP paradoja habitacional

Para cumplir con la demanda de vivienda esperada entre 2026 y 2030, el gobierno federal calcula la necesidad de construir más de 30 mil viviendas en la zona metropolitana de San Luis capital, sin embargo, cifras del sector muestran que el estado padece un déficit que supera las 135 mil viviendas, por lo que se espera que el rezago crezca en los próximos cinco años.

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano 2026-2030

De acuerdo al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano 2026-2030, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la principal zona metropolitana del estado alcanza este año un millón 316 mil 580 habitantes, siendo la décima área urbana más poblada del país.

El área incluye a la capital del estado y las cabeceras municipales de Soledad y Pozos.

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Proyección poblacional y necesidad de viviendas

Para 2030, el plan proyecta que se habrá 129 mil 868 personas más, por lo que la población en los próximos años ascendería al millón 446 mil 447 habitantes.

Esto implicaría la construcción de 34 mil 176 nuevas casas para absorber este incremento, a razón de seis mil 835 casas en cada uno de los próximos 5 años.

Sin embargo, de acuerdo a cifras del Inegi y del Sistema Nacional de Información de Indicadores de Vivienda, en la última década, la ZM acumula un déficit de 135 mil 358 viviendas.