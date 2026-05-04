Al alza, el delito de lesiones en SLP

San Luis Potosí registró un total de mil 170 casos por el delito de lesiones durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que evidencia un comportamiento al alza en este ilícito del fuero común.

Lesiones dolosas predominan en San Luis Potosí

Las cifras oficiales muestran que enero cerró con 355 carpetas de investigación, mientras que febrero alcanzó 387 y marzo se ubicó como el mes con mayor incidencia al reportar 428 casos. En conjunto, el incremento entre el primer y el tercer mes del año fue de 73 denuncias.

Del total de casos contabilizados, la mayoría corresponde a lesiones dolosas, es decir, aquellas en las que existe intención de causar daño. En enero se documentaron 297, en febrero 332 y en marzo 376, lo que concentra la mayor carga delictiva en este tipo de conductas.

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Uso de armas y modalidades de agresión

Al analizar el tipo de agresión en las lesiones dolosas, el uso de "otro elemento" encabeza la estadística, con 143 casos en enero, 183 en febrero y una cifra similar de 183 en marzo, manteniéndose como la modalidad más recurrente.

En cuanto al uso de armas, las agresiones con arma blanca sumaron 16 casos en enero, 20 en febrero y 21 en marzo, mientras que los hechos cometidos con arma de fuego registraron 12, 16 y 11 casos respectivamente, mostrando variaciones menores entre los meses.