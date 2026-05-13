Al menos 10 ayuntamientos no publican su nómina: CEFIM
Christian Joaquín Sánchez señala que la falta de información impide detectar posibles casos de nepotismo
De los 59 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, al menos 10 no cumplen con la publicación de información de nómina y otros rubros de transparencia, denunció Christian Joaquín Sánchez, titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).
Ante ello, alertó que se desconoce si existen presidente municipales con prácticas de nepotismo, es decir, contratar a familiares para laborar en la administración.
Aunque afirmó la existencia de 10 casos con tales irregularidades en rendición de cuentas, matizó que no es facultad de la CEFIM tener información de ello, pero tiene conocimiento de la opacidad municipal.
Aunque la extinta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) es la responsable, el funcionario estatal consideró que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) puede tener información al respecto.
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"Desafortunadamente hay personajes que se creen dueños de la verdad y no les interesa abrirse a conocer más, y esto es lo que sucede en muchos ayuntamientos (...) hay ayuntamientos que no han informado la nómina", reclamó.
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