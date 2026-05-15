Alcaldía de Soledad ahorrará 6 mdp tras inaugurar nueva sede

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dejará de pagar alrededor de seis millones de pesos anuales en renta de oficinas, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz tras la inauguración de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM).

El edil refirió que, de acuerdo con la Tesorería Municipal, el municipio paga alrededor de 500 mil pesos mensuales en la renta de oficinas municipales, los cuales ahora serán un ahorro que será destinado para otros fines como obras públicas y programas sociales.

Subrayó que durante años existió la intención de contar con un edificio propio que permitiera centralizar todas las dependencias municipales en un solo espacio, tanto para mejorar la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales de los trabajadores.

Explicó que en la nueva Unidad Administrativa estarán concentradas áreas como Comercio, Catastro, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Tesorería y la propia Presidencia Municipal, lo que permitirá que los ciudadanos realicen diversos trámites en un mismo lugar y en un solo día, evitando traslados entre oficinas dispersas en distintos puntos del municipio.

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Añadió que a partir de este viernes todas las direcciones operativas y administrativas operarán desde el nuevo edificio.

Además, afirmó que la construcción representa también un activo patrimonial para el Ayuntamiento superior a los 150 millones de pesos, lo que fortalece las finanzas municipales y la capacidad crediticia de la administración.