Alcaldía vallense y FGE abren investigaciones por muerte de "Hachi"
El gobierno municipal anunció investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que está en proceso de integrar una carpeta de investigación de oficio, referente a la muerte de Hachi, un perro que mordió en días pasados a un niño en el municipio de Ciudad Valles.
En redes sociales generó inconformidades entre la población vallense la defunción del canino, a manos de personal municipal de Protección Civil, pues durante la intervención no supieron someterlo de forma correcta y le provocaron la muerte.
Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, explicó que ante el fallecimiento de un animal donde se presume maltrato animal, el Ministerio Público debe iniciar una carpeta de investigación oficiosa.
Aunque inicialmente reconoció que no se tiene ninguna denuncia contra los funcionarios municipales, la fiscal general matizó que se abrirá la respectiva causa penal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por separado, mediante un comunicado el gobierno municipal anunció que la Contraloría Interna realizará una investigación "exhaustiva", derivado de la existencia una denuncia formal en proceso.
"El objetivo es revisar la actuación de todas las áreas involucradas y deslindar responsabilidades. En caso de existir irregularidades, se actuará conforme a la ley, sin encubrir a nadie", añadió.
Muere perro sometido tras morder a dos niños
El animal murió aparentemente por asfixia tras ser sometido por Protección Civil y Policía Municipal.
no te pierdas estas noticias
Alcaldía vallense y FGE abren investigaciones por muerte de "Hachi"
Rubén Pacheco
El gobierno municipal anunció investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades
Sancionarían a agricultores por usar exceso de agua en Tamul
Rubén Pacheco
Conagua aplicó cierre al paso de agua en ejidos de la Huasteca para mantener el caudal de la cascada
Entregan camino rehabilitado en Aquismón
Redacción
La obra en San Pedro de las Anonas contempla seis kilómetros