Alcaldía vallense y FGE abren investigaciones por muerte de "Hachi"

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que está en proceso de integrar una carpeta de investigación de oficio, referente a la muerte de Hachi, un perro que mordió en días pasados a un niño en el municipio de Ciudad Valles.

En redes sociales generó inconformidades entre la población vallense la defunción del canino, a manos de personal municipal de Protección Civil, pues durante la intervención no supieron someterlo de forma correcta y le provocaron la muerte.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, explicó que ante el fallecimiento de un animal donde se presume maltrato animal, el Ministerio Público debe iniciar una carpeta de investigación oficiosa.

Aunque inicialmente reconoció que no se tiene ninguna denuncia contra los funcionarios municipales, la fiscal general matizó que se abrirá la respectiva causa penal.

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Por separado, mediante un comunicado el gobierno municipal anunció que la Contraloría Interna realizará una investigación "exhaustiva", derivado de la existencia una denuncia formal en proceso.

"El objetivo es revisar la actuación de todas las áreas involucradas y deslindar responsabilidades. En caso de existir irregularidades, se actuará conforme a la ley, sin encubrir a nadie", añadió.