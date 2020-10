Alcaldías de Morena, las más inseguras y menos eficientes: PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, sostuvo que las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, "son las peores alcaldías", al resultar ser las más inseguras e ineficientes de toda la Ciudad de México.

"La ineficiencia de sus alcaldes, para resolver las principales preocupaciones de los vecinos en cuanto a seguridad, servicios públicos, destacan más que la honestidad y rectitud que tanto presumen, lo que solo ha quedado en el discurso, pues la realidad es totalmente distinta", aseguró.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al tercer trimestre del año, Atayde Rubiolo refirió que la alcaldía Iztapalapa fue la más insegura, ya que el 87.2% de sus habitantes considera que vivir ahí es peligroso, seguida de Gustavo A. Madero e Iztacalco, con 84.4% y 83.5%, respectivamente.

Otro de los parámetros que refleja la mala administración de las alcaldías, dijo, es el desempeño gubernamental, donde las alcaldías Álvaro Obregón y Xochimilco, son las peores con 20% y 18.4% de eficiencia.

Añadió que en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción, "tampoco hay buenos resultados", ya que en Iztapalapa y Gustavo A. Madero fue donde se registraron más actos de corrupción, sobre todo en autoridades de seguridad pública, con el 63.7% y 61.7%, respectivamente.

"Son cifras oficiales. No somos nosotros quienes engañamos o mentimos a nuestros vecinos. Lo hemos dicho innumerables veces: su estrategia de seguridad no funciona", insistió.

A diferencia de las alcaldías gobernadas por Morena, aclaró Atayde Rubiolo, en Benito Juárez se ha demostrado con hechos, "que sí hay otra manera de gobernar", donde los resultados son visibles y reconocidos, aún durante la crisis sanitaria.

Destacó que de marzo a septiembre pasados, justo en los meses más álgidos de la pandemia, el índice de percepción de seguridad en la Benito Juárez aumentó en 9.7%; es decir, su población se siente más segura.

"Con base en la misma medición del INEGI, el 60.7% de los vecinos de Benito Juárez, manifestó sentirse seguros en la demarcación. Esos son hechos y no simples y llanos discursos", enfatizó el líder del blanquiazul capitalino.