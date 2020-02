Alejandro Fernández muestra sus raíces con "Hecho en México" y anuncia gira

Alejandro Fernández celebró a su manera el Día del Amor y la Amistad al lanzar su nuevo disco "Hecho en México", material con el que retoma sus raíces y comienzos musicales en el género ranchero.



"'Hecho en México' es la recopilación de grandes historias, búsquedas interminables e incontables horas de trabajo. Regresar a mis raíces no podría tomar menos que eso y estoy infinitamente agradecido con Dios y con la vida por permitirme llevar este álbum a todos ustedes", expresó el cantante mexicano en su cuenta de Instagram.



Después de tres años sin lanzar un material completo, Fernández (Guadalajara, 1971) sorprendió a sus seguidores en octubre del año pasado con "Caballero", el primer sencillo con el que marcó el inicio de su regreso a la música ranchera tras varios años de explorar el pop y la balada.



"Te olvidé" fue el segundo adelanto que el cantante mostró antes de lanzar en su totalidad el disco de amor y desamor conformado por 11 temas musicales 100 % mariachi.



El cantante ha asegurado en diferentes ocasiones que "Hecho en México" es resultado de una maduración artística por la que ha atravesado en los últimos años y que los temas que explora en este tienen una mayor complejidad.



"Hecho en México" además, cuenta con las colaboraciones de su padre Vicente Fernández, considerado el rey de la canción ranchera con quien compartió el tema "Mentí" y la del tres veces ganador al Grammy Latino Christian Nodal en la canción "Más no puedo".



En cuestión de composición, el cantante repitió la mancuerna con José Luis Roma, autor del éxito de Fernández "No lo beses"(2009), al darle al interprete un éxito más con "Caballero".



Luis Carlos Monroy, Jorge Massias y Francisco "Chico" Elizalde, hermano del fallecido cantante Valentín Elizalde, son también algunos de los compositores que colaboraron en la última producción del Potrillo.



El disco fue grabado en Barcelona, Los Ángeles y Nueva York bajo la producción de Áureo Baqueiro, quien ha trabajado con artistas como Thalía, Paulina Rubio o La Oreja de Van Gogh, entre otros.



Fernández también hizo pública la lista de los lugares a los que llegará con la gira "Hecho en México", en la que planea visitar más de 40 ciudades de México, Estados Unidos y Europa.



Entre ellas se destacan Ciudad de México, donde tendrá seis presentaciones; Houston, Londres, París y Madrid.