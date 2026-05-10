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Alerta en SLP por lluvias torrenciales este domingo y lunes

Protección Civil advirtió por posibles deslaves, crecida de ríos, encharcamientos y afectaciones carreteras

Por Redacción

Mayo 10, 2026 09:36 a.m.
A
Alerta en SLP por lluvias torrenciales este domingo y lunes

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este domingo 10 y lunes 11 de mayo se pronostican condiciones meteorológicas adversas en San Luis Potosí, con lluvias fuertes a torrenciales en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico más reciente, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 250 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento.

La dependencia advirtió que estas condiciones podrían provocar crecimiento en ríos y arroyos, encharcamientos en zonas urbanas, posibles deslaves en zonas serranas, así como afectaciones en carreteras, pasos a desnivel, puentes y suministro de energía eléctrica.

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Protección Civil Estatal llamó a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales, resguardarse en lugares seguros y reportar cualquier emergencia al 911.

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