Alertan de riesgo en Fundadores pese a plan municipal para Mundial

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que no cuenta con un dictamen técnico que permita conocer las condiciones estructurales de la Plaza de los Fundadores, espacio que el Ayuntamiento de San Luis Potosí contempla utilizar para transmisiones de partidos del Mundial FIFA 2026.

El encargado de despacho de la dependencia, César Manuel Rocha Moreno, indicó que Protección Civil Estatal no ha recibido un documento que avale la resistencia de la plancha de la plaza, construida hace más de 50 años, por lo que consideró necesario realizar revisiones antes de celebrar eventos con alta concentración de personas.

"Debemos tener un documento avalado por alguna dependencia, perito o analista estructural que nos dé esa resistencia", señaló.

El posicionamiento de la CEPC ocurre luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró que sí se realizarán transmisiones de partidos del Mundial 2026 en la Plaza de los Fundadores, pese a los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la posibilidad de descartar actividades en esta sede por presuntas condiciones estructurales.

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Durante la presentación de las actividades contempladas para el Mundial 2026, el edil capitalino aseguró que la plaza se encuentra en condiciones óptimas, luego de estudios realizados por el Colegio de Ingenieros y la Facultad de Ingeniería. También señaló que el espacio ya fue sometido a prueba durante el más reciente Festival San Luis en Primavera.

Sin embargo, Rocha Moreno sostuvo que, hasta ahora, la CEPC no tiene en su poder un dictamen técnico que garantice la seguridad estructural del espacio.

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El funcionario estatal advirtió que podría existir incluso riesgo de colapso si la estructura no responde adecuadamente ante cargas dinámicas, como las generadas por multitudes en movimiento.

Explicó que una cosa son las cargas estáticas y otra las dinámicas, pues estas últimas pueden complicar la resistencia de estructuras de acero, vigas o trabes.

Rocha Moreno agregó que el Ayuntamiento de la Capital puede acercarse a la CEPC para recibir asesoría o acompañamiento técnico; sin embargo, sostuvo que, por el momento, el espacio no estaría en condiciones para realizar eventos con gran cantidad de personas sin un dictamen que lo respalde.