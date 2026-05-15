Alertan sobre violencia vs. activistas buscadoras
Amnistía Internacional imparte conferencia en Derecho
En México, buscar a una persona desaparecida puede convertirse en una actividad de alto riesgo que expone a las familias a violencia, desplazamiento forzado e incluso a la muerte, advirtieron integrantes de Amnistía Internacional (AI) durante una conferencia impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Mujeres buscadoras enfrentan abandono y violencia estructural
Señalaron que las mujeres buscadoras enfrentan un contexto de abandono institucional, estigmatización y violencia estructural.
Durante la conferencia "Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México", Brittany Alexis Huesca Cuautle, responsable de Activismo y Movilización de AI México, expuso que el país se mantiene como uno de los más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas quienes buscan a sus familiares desaparecidos, así como defensoras del territorio y el medio ambiente.
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Violencias agravadas por género y desigualdad
Señaló que estas violencias se agravan por razones de género y por condiciones de desigualdad como el origen étnico, la clase social, la situación migratoria o la discapacidad, lo que coloca a las mujeres buscadoras en una situación de vulnerabilidad estructural frente a instituciones que, afirmó, no garantizan condiciones seguras para su labor.
Entre las principales agresiones se encuentran la discriminación, la estigmatización y la revictimización institucional.
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