Alertas en 30 colonias por violencia intrafamiliar y de género

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento capitalino, Martha Orta Rodríguez, informó que se han identificado 30 colonias consideradas “de calor” por la alta incidencia de informes relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Estas zonas, explicó, fueron definidas a partir del análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al registrar un mayor número de solicitudes de apoyo y llamadas a la línea de emergencia habilitada para atender estos casos, la cual es 44-48-22-36-35.

Entre ellas se encuentran sectores como Las Terceras, la colonia Popular, Arbolitos y Santa Fe.

Orta Rodríguez señaló que, la estrategia “Con Nosotras” busca atender las causas de la violencia desde el territorio, a través de la difusión del violentometro, trípticos informativos y asesoría jurídica y psicológica en programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas.

La funcionaria destacó que en los últimos dos meses la línea de apoyo ha recibido entre tres y cuatro llamadas diarias, no todas de auxilio inmediato, pero sí de información y orientación.