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Alistan cambios para licencias comerciales en la capital

Reformas al Reglamento de Actividades Comerciales

Por Redacción

Mayo 22, 2026 05:56 p.m.
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Alistan cambios para licencias comerciales en la capital
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      La regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez informó que las modificaciones al Reglamento de Actividades Comercialesya fueron aprobadas en comisiones y serán turnadas al Pleno del Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

      De acuerdo con la integrante de las Comisiones de Comercio y Gobernación del Ayuntamiento capitalino, el objetivo es simplificar los trámites para la obtención y renovación de licencias de funcionamiento, además de facilitar la regularización de establecimientos comerciales.

      Vázquez Pérez señaló que las reformas buscan fortalecer el orden comercial en la ciudad y brindar mayor certeza jurídica a las y los contribuyentes.

      "Quiero destacar el trabajo de la Mesa Colegiada y de la coordinación de las direcciones que la integran, así como la simplificación del trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, que permitirá una mayor cantidad de establecimientos comerciales ordenados", expresó.

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      La regidora añadió que, aunque se busca eliminar procesos repetitivos y agilizar los refrendos, se mantendrán las inspecciones y medidas de seguridad necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los comercios y la protección de la población.

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