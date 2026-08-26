Alistan festejo por Día del Adulto Mayor
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizará este viernes 28 de agosto una celebración por el Día del Adulto Mayor, organizada por la Coordinación de INAPAM, en la que se coronará a las representantes de los 28 clubes de adultos mayores que existen en el municipio.
Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con una misa de acción de gracias en el Jardín Los Portales, ubicado en Iturbide #400 A, en el centro de Soledad, rumbo a Pavón.
Posteriormente se ofrecerá una comida, además de música en vivo y entrega de regalos para los asistentes.
A diferencia de años anteriores, cuando se elegía a una sola reina entre los distintos clubes, en esta ocasión cada uno de los 28 clubes tendrá su propia reina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La coordinadora de Atención a Adultos Mayores, Bertha Guerrero Medina, informó que las y los beneficiarios disfrutaron en días pasados, además de viajes a San Juan de los Lagos, del balneario Gogorrón.
no te pierdas estas noticias
Ganado afecta áreas naturales en Presa San José
Rolando Morales
El Ayuntamiento notificará al propietario antes de retirarlo
Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa
El Universal
Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y Domínguez Nava es la tercera en ocupar el cargo este año.
Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado
Rolando Morales
El síndico aclaró que la suspensión judicial solo afecta la ejecución física de la obra