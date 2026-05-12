logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alistan incremento salarial para policías capitalinos

Se prevé la incorporación de 200 nuevos elementos tras el inicio de la formación en junio

Por Rolando Morales

Mayo 12, 2026 12:35 p.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Archivo

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Archivo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, anunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí prepara un incremento salarial para los policías municipales, al asegurar que actualmente el sueldo base de los elementos ya se encuentra por encima del mínimo establecido recientemente en la nueva legislación local en materia de remuneraciones policiales.

El funcionario explicó que actualmente un policía raso de la corporación capitalina percibe alrededor de 14 mil 600 pesos mensuales, cifra que incrementa conforme ascienden de rango dentro de la corporación. Indicó que mandos operativos alcanzan ingresos de entre 36 mil y 38 mil pesos mensuales.

Villa Gutiérrez adelantó que será el alcalde quien anuncie formalmente el nuevo ajuste salarial, el cual, formará parte de la estrategia para fortalecer las condiciones laborales y atraer nuevos perfiles a la policía municipal.

Señaló que uno de los principales retos a nivel nacional es el reclutamiento de policías, por lo que el gobierno capitalino busca ofrecer estabilidad laboral mediante contratos permanentes y no renovaciones temporales cada 30 días, además de incentivos económicos adicionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese sentido, destacó que del igual se entregan estímulos de hasta 50 mil pesos a los elementos que realizan acciones destacadas más allá de sus funciones cotidianas.

El secretario también informó que el próximo 15 de junio iniciará una nueva generación de formación policial en la Academia Municipal, con la meta de incorporar 200 nuevos elementos. Precisó que actualmente alrededor de 400 personas han entregado documentación para participar en el proceso de reclutamiento, aunque todavía deben superar los filtros y exámenes de control de confianza.

LEA TAMBIÉN

"Policías capitalinos respetan derechos humanos", asegura SSPC

En los últimos cuatro años se ha reducido de manera considerable el número de quejas, señaló Villa Gutiérrez

Añadió que en los últimos casi cinco años la corporación ha logrado incorporar cerca de 250 nuevos policías y actualmente mantiene un avance del 87 por ciento en las metas de certificación y control de confianza correspondientes a 2026, con la expectativa de alcanzar el 100 por ciento una vez concluidos los procesos programados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alistan incremento salarial para policías capitalinos
Alistan incremento salarial para policías capitalinos

Alistan incremento salarial para policías capitalinos

SLP

Rolando Morales

Se prevé la incorporación de 200 nuevos elementos tras el inicio de la formación en junio

INE lleva charla democrática a estudiantes del Colegio Terranova
INE lleva charla democrática a estudiantes del Colegio Terranova

INE lleva charla democrática a estudiantes del Colegio Terranova

SLP

Redacción

Alumnos de secundaria conocieron herramientas de educación cívica

Alertan de riesgo en Fundadores pese a plan municipal para Mundial
Alertan de riesgo en Fundadores pese a plan municipal para Mundial

Alertan de riesgo en Fundadores pese a plan municipal para Mundial

SLP

Redacción

Protección Civil Estatal informó que no cuenta con un dictamen técnico que garantice la resistencia estructural del espacio

Galindo llama a la unidad en aniversario del PAN
Galindo llama a la unidad en aniversario del PAN

Galindo llama a la unidad en aniversario del PAN

SLP

Redacción

El alcalde capitalino participó en el evento por el 86 aniversario de Acción Nacional en San Luis Potosí.