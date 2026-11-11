Alistan la celebración del Día Nal. del Libro

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La promoción de la lectura tendrá un espacio especial este jueves 12 de noviembre en Villa de Pozos, donde se realizará una jornada de actividades para conmemorar el Día Nacional del Libro con propuestas dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes.

Entre las actividades programadas se encuentra la presentación de una cuentacuentos, así como una campaña de donación de libros para fomentar el intercambio y acercamiento a la lectura entre la población.

La celebración del Día del Libro también contará con la participación de estudiantes del CBTA 196, quienes presentarán una puesta en escena relacionada con el gusto por la lectura y la literatura. Además, la Librería Ochoa participará con una exposición y venta de libros para lectores habituales y para quienes buscan iniciar el hábito de la lectura.

Las actividades son organizadas con el apoyo de instituciones educativas, culturales y bibliotecarias, en una fecha dedicada a reconocer el valor de los libros como herramientas de aprendizaje, imaginación y desarrollo personal.

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