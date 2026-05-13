Alistan murales futboleros en puentes de Salvador Nava

El Ayuntamiento de San Luis Potosí lanzó la convocatoria "Trazo, Pasión y Fútbol", dirigida a artistas urbanos, muralistas y creativos visuales interesados en intervenir puentes de la avenida Salvador Nava con obras inspiradas en el fútbol.

De acuerdo con la administración municipal, la iniciativa forma parte de las actividades previas al ambiente mundialista y busca incorporar expresiones de arte urbano en uno de los corredores viales más importantes de la capital.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que el proyecto pretende vincular el deporte, la cultura y la participación comunitaria, además de contribuir a la recuperación visual de espacios públicos.

La convocatoria está abierta a mujeres y hombres interesados en aportar propuestas artísticas relacionadas con la pasión futbolera y la identidad de la afición potosina.

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Las bases de participación pueden consultarse mediante el código QR incluido en la convocatoria, disponible en la cuenta de Facebook "Servicios Municipales SLP".