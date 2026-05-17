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Alistan rescate de la Calzada de Guadalupe

El proyecto incluye reparación de cantera, mantenimiento de jardines y la instalación de cámaras de videovigilancia para seguridad.

Por Rolando Morales

Mayo 17, 2026 01:12 p.m.
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Alistan rescate de la Calzada de Guadalupe

El alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí intervendrá la Calzada de Guadalupe como parte del proyecto integral de rehabilitación del centro historico, con acciones enfocadas en la rehabilitación del andador peatonal, jardines, cantera, alumbrado público y sistemas de seguridad.

El edil explicó que la obra no contempla trabajos en el arroyo vehicular, sino una mejora integral del espacio peatonal y urbano de la calzada, con el objetivo de preservar la imagen histórica del sitio y fortalecer las condiciones de movilidad y convivencia en la zona.

Detalló que entre las acciones previstas se encuentra la reparación total de la cantera, el mantenimiento de parques y jardines, así como la atención del arbolado urbano. Asimismo, indicó que se modernizará el sistema de alumbrado público para mejorar la iluminación y seguridad del corredor.

Galindo Ceballos adelantó que el proyecto también contempla la instalación de cámaras de videovigilancia a lo largo de toda la Calzada de Guadalupe, como parte de una estrategia de seguridad vinculada al rescate del Centro Histórico de la capital potosina.

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Respecto a la inversión, el presidente municipal indicó que el proyecto integral del Centro Histórico contempla una bolsa aproximada de 30 millones de pesos, mientras que para la intervención específica de la Calzada de Guadalupe se prevé una inversión cercana a los 16 millones de pesos.

Finalmente, Enrique Galindo señaló que el conjunto de obras proyectadas para la Calzada de Guadalupe, la zona de Tequisquiapan y el Centro Histórico representan un esfuerzo de inversión que ronda los 50 millones de pesos para la rehabilitación de espacios.


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