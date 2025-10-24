logo pulso
Alumnos de Derecho llevan nuevas peticiones a rectoría

El grupo de jóvenes arribó al Edificio Central de la UASLP con el fin de entregar el documento a Alejandro Zermeño

Por Samuel Moreno

Octubre 24, 2025 12:21 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se manifestaron nuevamente en el Edificio Central para entregar un nuevo pliego petitorio en el que solicitan acciones concretas que garanticen la seguridad dentro de su plantel, tras el caso de abuso sexual cometido en días recientes contra una alumna.

El grupo de jóvenes arribó a rectoría en marcha pacífica, con el propósito de entregar el documento directamente al rector Alejandro Zermeño Guerra, y expresaron su determinación de mantenerse en el lugar hasta recibir una respuesta formal de las autoridades universitarias.

Señalaron que, pese a que en otras universidades del país las manifestaciones y paros han comenzado a disminuir, en la Facultad de Derecho la exigencia permanece activa. Consideran que es indispensable establecer compromisos firmados que respalden su solicitud, con el objetivo de prevenir y erradicar situaciones de violencia dentro de los espacios universitarios.

El pliego incluye demandas relacionadas con protocolos de atención y prevención de violencia de género, mayor vigilancia en las instalaciones y acompañamiento psicológico y legal para las víctimas. Los manifestantes buscan que estos compromisos sean asumidos de manera pública por la administración central de la universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

