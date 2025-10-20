Alumnos de la UASLP colapsan vialidades; denuncian agresión sexual en Derecho

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UASLP llevan a cabo manifestación en las inmediaciones de la Facultad de Derecho , por lo que hay cierres vehiculares en Venustiano Carranza y Tomasa Esteves, ambos sentidos.

También, los alumnos están bloqueando la avenida Cuauhtémoc , de Mariano Jiménez a Tomasa Esteves. La Policía Vial despliega el dispositivo en la zona .

Los alumnos denuncian un presunto caso de abuso sexual en sus instalaciones, razón por la que han suspendido algunas de sus actividades en el inmueble universitario.

Otro grupo de alumnos se trasladó hasta el Edifico Central, donde también se manifestaron. Después, llegaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la detención del presunto violador. Más tarde, bloquearon carriles de Distribuidor "Benito Juárez".

CALLES CERRADAS:

· Cierres viales en el cuadrante centro:

· Carranza y Tomasa Esteves

· Carranza y Uresti

· Carranza y Reforma

· Carranza e Independencia

· Cuauhtémoc y Tomasa Esteves

· Melchor Ocampo y Reforma

. Av. Eje Vial frente a la Fiscalía General del Estado

. Constitución y Manuel José Othón (Alameda)

· Reforma e Iturbide

· Además, se registra cierre en glorieta González Bocanegra

. Cierre en Niño Artillero a partir de lateral de Salvador Nava

. Cierre en carriles del Distribuidor "Benito Juárez"

LA DENUNCIA

Un caso de presunta agresión sexual dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) generó conmoción entre la comunidad universitaria.

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos habrían ocurrido el viernes 17 de octubre, alrededor de la 1 de la tarde, cuando tres estudiantes y un hombre ajeno a la institución presuntamente consumieron bebidas alcohólicas y drogas dentro del plantel, antes de agredir sexualmente a una alumna en uno de los baños de la facultad.

?? | Alumnos de la Facultad de Derecho realizan bloqueos; denuncian abuso sexual. Hay operativo vial en avenida Venustiano Carranza y en torno a la Facultad de @LaUASLP.

Toda la información: ??https://t.co/bzP3tg9ARH pic.twitter.com/7EuznWNcbx — Pulso Online (@pulso_mx) October 20, 2025

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

?? | Alumnos de Derecho denuncian abuso sexual en la facultad

- Bloquearon calles y llegaron hasta el Edifico Central de @LaUASLP, donde también se manifestaron

Checa la información: ??https://t.co/bzP3tg9ARH pic.twitter.com/oSZwAcDyPN — Pulso Online (@pulso_mx) October 20, 2025

Según versiones recabadas, las autoridades universitarias tuvieron conocimiento de lo ocurrido a través del Departamento de Seguridad Universitaria , que intervino de inmediato para levantar el acta correspondiente y establecer contacto con la presunta víctima y su familia.

POSTURA DE LA UASLP

Mediante una ficha informativa, la universidad expresó que reprueba categóricamente cualquier acto de violencia sexual y aseguró que las autoridades de la Facultad de Derecho actuaron conforme a los protocolos previamente establecidos .

"Desde que el Departamento de Seguridad Universitaria tuvo conocimiento, autoridades de la facultad levantaron el acta correspondiente , se tuvo diálogo con la presunta afectada y su familia, y en este momento se realizan investigaciones para recopilar más información", indicó la institución.