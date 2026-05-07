Alza general en material de construcción

El alza al precio de los combustibles también pega a la industria de la construcción, además del aumento de 39% al costo del asfalto, insumos tales como el diésel y la gasolina comienzan a ejercer presión sobre quienes realizan obra, informó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

CMIC alerta sobre incremento en precios de insumos para construcción

Tan solo de marzo de 2025 a marzo de 2026 el diésel aumentó 19.8% y le siguen en precio los alambres con aislamiento con 18.1% de incremento en general. El tercer precio que representa mayor presión es la tubería de cobre que tiene un aumento de 17.4%.

Impacto de los aumentos en materiales y combustibles en la industria

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A la industria de la construcción también le afectan aumentos en los alambres sin recubrir que se quedaron con incremento de 14.3% en el mismo periodo. Le siguen en orden los alambres y cables de cobre con un incremento de 12.5%.

Con alzas de sólo un dígito, pero también con incremento se encuentra el caso de los bloques y tabiques de concreto, que experimentan un alza de 8.3%. Para el caso de la herrería, los diferentes tipos de soldadura enfrentan un incremento de 7.8%. En un rango similar se encuentran los aparatos para soldar, cuyo precio subió 7.7%.